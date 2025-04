Sole 24 Ore: Confindustria Alberghi, buon lavoro alla presidente Colaiacovo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 apr - Il Consiglio generale di Confindustria Alberghi esprime le congratulazioni a Maria Carmela Colaiacovo, past president dell'associazione, per la nomina a Presidente de Il Sole 24 Ore. Colaiacovo, si legge in una nota, e' stata un punto di riferimento per il settore "che ha traghettato in un periodo storico particolarmente complesso, segnato dalla crisi pandemica. Il suo contributo e' stato fondamentale per dare voce e risposte alle esigenze delle aziende associate. Siamo certi che, anche in questo nuovo e importante incarico alla guida di uno dei principali gruppi editoriali del Paese, Maria Carmela Colaiacovo sapra' offrire un contributo di grande valore, promuovendo il dialogo tra il mondo dell'informazione, dell'economia e delle imprese".

