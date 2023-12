Sole 24 Ore: al podcast Market Mover il premio Assipod-Active Powered

Per il 2023 nella categoria business (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 dic - A Market Mover, il podcast del Sole 24 Ore dedicato all'attualita' economico finanziaria, e' stato assegnato il premio Assipod-Active Powered come miglior podcast 2023 nella categoria business. Il riconoscimento e' stato assegnato a pari merito con 'Storie di economia e finanza' realizzato da Bank Station, azienda specializzata in contenuti social per l'educazione finanziaria.

La premiazione e' avvenuta giovedi' 14 dicembre presso Technotown, l'hub della Scienza Creativa nel Villino Medioevale di Villa Torlonia, a Roma, dove ha sede la 'Casa del podcast', quartier generale di Assipod, l'associazione italiana podcasting che organizza, tra le altre cose, il Festival del podcasting, l'evento che ogni anno riunisce appassionati e operatori del settore in un ciclo di incontri e conferenze.

'Market Mover e' diventato ormai un appuntamento fisso per tanti appassionati e addetti ai lavori che tutti i giorni hanno la possibilita' di approfondire le notizie piu' importanti che riguardano i mercati e la finanza.

L'autorevolezza del Sole 24 Ore da questo punto di vista e' una garanzia' dichiara Giulio Gaudiano, presidente di Assipod.

'Uno degli aspetti che favoriscono la fidelizzazione degli ascoltatori e' la costanza nella pubblicazione e Market Mover, in questo senso, e' un prodotto unico nel suo genere.

Per questo lo abbiamo voluto premiare' dichiara Roberto Tarzia, co-fondatore e direttore operativo di Active Powered, azienda che opera nel mercato dell'email marketing che ha sponsorizzato l'iniziativa.

'Ho sempre pensato a Market Mover come a podcast collettivo perche' e' realizzato coinvolgendo i colleghi del Sole 24 Ore che, ogni giorno, mettono a disposizione le loro competenze per raccontare l'attualita' dell'economia e della finanza.

Questo premio e', prima di tutto, un riconoscimento alla loro professionalita'' dichiara Andrea Franceschi, responsabile podcast del Sole 24 Ore e host di Market Mover.

Il progetto del podcast finanziario del Sole 24 Ore nasce durante la pandemia. L'obiettivo e' raccontare con parole semplici un mondo che puo' apparire complesso come quello dell'economia e della finanza e cercare di raggiungere un pubblico, quello dei piu' giovani, generalmente poco propenso alla lettura dei quotidiani. Inizialmente nato come un settimanale il podcast, da febbraio 2022 e' appuntamento quotidiano che e' possibile ascoltare sul sito del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme di streaming. Dal lunedi' al sabato propone il punto sui mercati finanziari, l'analisi dello scenario e delle prospettive future ma anche l'approfondimento delle notizie societarie piu' importanti.

