Sol: ricavi 2019 salgono a 904 mln (+8%), utile a 49 milioni

Da Covid-19 possibile impatto su redditivita' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 mar - Il cda di Sol ha approvato i conti consolidati 2019 che vedono un fatturato consolidato pari a 904,3 milioni (+8,5%); un Ebitda di 211,3 milioni (+13%) e un utile netto di 49,3 milioni (da 51,9 milioni nel 2018). Il dividendo proposto e' di 0,175 euro, in linea con il 2019. Per quanto riguarda l'impatto della pandemia di Coronavirus sulle vendite e sulla redditivita', 'va menzionato che circa il 65% delle vendite del gruppo e' rivolto al settore della sanita', che e' connotato da una relativa anticiclicita''. Inoltre, 'circa la redditivita', va segnalato che Sol produce e distribuisce il farmaco Ossigeno e deve soddisfare sempre e comunque richieste di somministrazione di servizi essenziali, salvavita e non interrompibili, quali quelli agli ospedali o ai pazienti a domicilio'. Per questo, 'a causa della pandemia Covid-19, il gruppo e' sottoposto ad uno sforzo notevolissimo in termini organizzativi e logistici: questa situazione, gestita in un contesto emergenziale, potrebbe incidere sulla dinamica dei costi e quindi sulla redditivita' del gruppo'. 'Non e' possibile, comunque, - si conclude - al momento fare stime quantitative credibili circa l'impatto del Covid 19 sul gruppo, in quanto non e' prevedibile quanto durera' l'emergenza e quale sara' la sua diffusione nei vari Paesi europei e del mondo'.

