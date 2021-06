Soho House: punta a Wall Street e ad aprire 18 nuovi club entro il 2023

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 giu - La catena di club Soho House, il famoso club privato frequentato dalle celebrita' tra cui il principe Harry e sua moglie Meghan, ha annunciato l'intenzione di quotarsi alla Borsa di New York per accelerare l'espansione e ridurre il debito. Il gruppo, che ha oltre 119.000 membri, e' stato ribattezzato Membership Collective Group (Mcg) nell'ambito di questa operazione che, secondo il Financial Times, potrebbe portare il suo valore a circa 3 miliardi di dollari (2,5 miliardi di euro). La Soho House e' stata fondata dall'uomo d'affari britannico Nick Jones, attuale amministratore delegato, che ha aperto il primo club privato nel 1995 a Londra. Secondo un documento presentato lunedi' alla Sec, Mcg mira ad aprire 18 nuovi club privati ??entro il 2023, oltre agli altri 28 che gia' possiede in tutto il mondo. E' inoltre prevista un'estensione della sua rete di spazi di lavoro condivisi, Soho Works.

"Continuiamo a vedere significative opportunita' di crescita a lungo termine nelle regioni dell'Asia-Pacifico, dell'Africa e del Sud America", si legge nel documento, cosi' come nei "cambiamenti nelle modalita' di lavoro".

