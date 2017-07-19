Soges Group: accordo per gestione nuovo hotel a Lerici con marchio Melia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 ago - Soges Group, azienda attiva nel settore dell'ospitalita' alberghiera e congressuale all'interno di strutture di pregio operante attraverso il marchio proprio Place of Charme e in white label con brand internazionali, ha siglato un accordo quadro con Gilda srl, societa' veicolo detenuta da CLH Invest e Gruppo Alfano, per la futura gestione di un nuovo hotel di pregio situato nel Comune di Lerici, che verra' operato sotto il marchio Melia' Hotels International S.A. L'operazione, si legge in una nota, segna l'ingresso di Soges Group in Liguria "dando concreta attuazione al piano di sviluppo presentato in sede di quotazione". Con questo progetto la societa' amplia il "proprio portafoglio di strutture gestite, consolidando la presenza nelle principali destinazioni leisure italiane e rafforzando il proprio posizionamento nel segmento dell'hospitality di fascia alta. Il progetto porta a 13 il numero delle strutture in gestione della societa'".

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