Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Soges Group: accordo per gestione nuovo hotel a Lerici con marchio Melia

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 ago - Soges Group, azienda attiva nel settore dell'ospitalita' alberghiera e congressuale all'interno di strutture di pregio operante attraverso il marchio proprio Place of Charme e in white label con brand internazionali, ha siglato un accordo quadro con Gilda srl, societa' veicolo detenuta da CLH Invest e Gruppo Alfano, per la futura gestione di un nuovo hotel di pregio situato nel Comune di Lerici, che verra' operato sotto il marchio Melia' Hotels International S.A. L'operazione, si legge in una nota, segna l'ingresso di Soges Group in Liguria "dando concreta attuazione al piano di sviluppo presentato in sede di quotazione". Con questo progetto la societa' amplia il "proprio portafoglio di strutture gestite, consolidando la presenza nelle principali destinazioni leisure italiane e rafforzando il proprio posizionamento nel segmento dell'hospitality di fascia alta. Il progetto porta a 13 il numero delle strutture in gestione della societa'".

            Com-Cel.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 03-08-26 19:38:19 (0613)IMM 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Soges Group 1,56 -1,27 17.35.29 1,48 1,56 1,53


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.