Sofinnova: scienze della vita, al via Sofinnova Digital Medicine

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 mar - Sofinnova Partners, una delle principali societa' europee di venture capital nel settore delle scienze della vita con sedi a Parigi, Londra e Milano, annuncia di aver lanciato una nuova strategia di investimento incentrata sulla medicina digitale.

La strategia sara' guidata dai partner Edward Kliphuis e Simon Turner, che apportano oltre un decennio di esperienza nell'investimento in start-up che uniscono biologia, dati ed elaborazione. Sofinnova Digital Medicine sosterra' imprenditori innovativi che sono all'avanguardia della tecnologia e della biologia e li aiutera' a crescere e diventare leader globali. Come tutti i fondi sulla piattaforma di Sofinnova, Sofinnova Digital Medicine si concentrera' sullo sviluppo delle innovazioni piu' promettenti che si occupano delle sfide sistemiche nel settore sanitario e possono migliorare significativamente la vita dei pazienti in tutto il mondo. Sofinnova Digital Medicine e' la sesta e piu' recente aggiunta alla piattaforma multifondo di strategie di investimento di Sofinnova su tutti gli ambiti delle scienze della vita dagli investimenti iniziali in poi. Con 2,5 miliardi di euro in gestione, Sofinnova Partners finanzia l'innovazione e costruisce aziende "in collaborazione con imprenditori visionari" (500 aziende dal 1972, oltre 100 societa' attualmente in portafoglio, e un solido track record con casi storici come Genentech, Biogen, CoreValve e Corvidia).

