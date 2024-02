Snam: infrastruttura per Hydrogen Valley Puglia tra Ipcei Ue, progetto da 100 mln

Fase operativa attesa nel 2028 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 feb - L'infrastruttura dedicata all'idrogeno prevista per l'Hydrogen Valley in Puglia e' stata inclusa dalla Commissione Europea tra i progetti Ipcei (Importanti Progetti di Interesse Comune Europeo) sull'idrogeno approvati lo scorso 15 febbraio nell'ambito dell'Ipcei 'Hy2Infra', che coinvolge 32 imprese per un totale di 33 progetti in Europa.

Nell'ambito di questo programma, gli Stati membri erogheranno fino a 6,9 miliardi di euro in finanziamenti pubblici, che dovrebbero a loro volta stimolare investimenti privati per ulteriori 5,4 miliardi dedicati a progetti innovativi in settori strategici per l'industria europea.

'L'infrastruttura progettata da Snam - spiega la societa' in una nota - si inserisce nel quadro piu' ampio dello sviluppo della filiera dell'idrogeno che vede coinvolti altri primari operatori industriali attivi in Puglia'. Il progetto di Snam, la cui fase operativa e' attesa nel 2028, comporta investimenti complessivi per circa 100 milioni di euro, dedicati al repurposing di condotte esistenti (85 km) e all'installazione di nuove tubazioni, per una lunghezza totale di circa 110 km.

