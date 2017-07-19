Smart Capital: entra in Midolini Group RE con investimento da 1,9 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 24 giu - Smart Capital ha finalizzato ieri, congiuntamente con la famiglia Midolini/Pittini, l'investimento in Midolini Group RE, iniziativa immobiliare strumentale strettamente collegata all'investimento gia' detenuto in Midolini Group.

L'operazione e' stata realizzata attraverso un veicolo di scopo controllato da Smart Capital, che ha acquisito una partecipazione pari al 43,66% in Midolini Group RE, societa' costituita con la famiglia Pittini/Midolini e dedicata all'acquisizione, gestione e sviluppo del patrimonio immobiliare del Gruppo Midolini.

All'interno del nuovo veicolo societario confluiranno due importanti proprieta' situate in Friuli Venezia Giulia: la prima, situata a Udine, sara' oggetto di un progetto di riqualificazione che prevede due anni di lavori di demolizione e ricostruzione. Al termine dell'intervento nascera' il nuovo hub operativo e direzionale di Midolini Group.

Il progetto relativo alla seconda proprieta', situata a San Giorgio di Nogaro, mira a sviluppare un nuovo polo logistico per Midolini Group.

L'investimento di Smart Capital e' stimato in circa 1,9 milioni di euro. L'operazione prevede nel suo complesso una struttura finanziaria con un leverage indicativo del 65%.

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