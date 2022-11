Sky: Slc Cgil, adotta stabilmente lavoro agile, scelta lungimirante

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 nov - "Con la firma dell'accordo odierno Sky Italia conferma definitivamente l'adozione di un modello organizzativo ibrido basato su un'importante quota di lavoro settimanale e mensile lavorabile in modalita' agile". Lo dichiara Dino Oggiano della Slc Cgil nazionale. "Esprimiamo - aggiunge il sindacalista - piena soddisfazione per un modello equilibrato e moderno, soprattutto per alcuni elementi distintivi politicamente. L'apertura a tutte le forme contrattuali presenti in azienda, anche la somministrazione, rientra pienamente nell'obiettivo dell'inclusione contrattuale. Il riconoscimento di poter svolgere in modalita' agile almeno un giorno al mese da dedicare alla formazione anche per quelle figure inibite per chiare esigenze produttive introduce una sorta di "diritto" minimo ad accedere a questo nuovo modello indipendentemente dall'attivita' svolta. Il riconoscimento ai genitori di minori fino a 14 anni di poter ricorrere al lavoro agile per la durata del periodo di malattia del figlio, oltre ad un insieme di altre particolari casistiche, costituiscono elementi di particolare pregio nella politica aziendale di tutela della genitoriali e di assistenza in caso di particolari forme di bisogno o disagio. La decisione di adottare in forma stabile questo nuovo modello organizzativo e' una tappa importantissima della complessa scommessa di governare congiuntamente i processi di digitalizzazione di un operatore articolato quale Sky, oltre che la conferma di un metodo di lavoro che si sta consolidando nel tempo. E' una scelta coraggiosa da ambo le parti in linea con le sfide che attendono Sky come le altre aziende del settore", aggiunge la nota.

Com-Sim

(RADIOCOR) 25-11-22 12:03:37 (0229) 5 NNNN