Sinloc: acquisisce 49% di Solis da gruppo Repower

Conta portafoglio di 13 impianti fotovoltaici per 22,8 MWp (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 24 mar - Sinloc Investimenti Sgr, ha perfezionato l'acquisizione del 49% del capitale sociale di Solis, nonche' del relativo finanziamento soci, da Repower Renewable, la societa' del Gruppo Repower che si occupa dello sviluppo e gestione del portafoglio di impianti di generazione da fonte rinnovabile e dello sviluppo di nuovi progetti di produzione, sempre nel settore delle rinnovabili, in Italia.

Solis e' proprietaria di un portafoglio composto da 13 impianti fotovoltaici, tutti operativi, per una capacita' installata complessiva pari a 22,8 MWp, localizzati in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Puglia. In particolare, il portafoglio comprende 5,7 MWp in provincia di Udine, 7,4 MWp in provincia di Rovigo e 9,7 MWp in provincia di Brindisi.

Con l'acquisizione della partecipazione in Solis, Sinloc Investimenti Sgr porta la capacita' complessiva di impianti da fonti rinnovabili in gestione a oltre 44 MWp.

"L'operazione - si legge in una nota di Sinloc - si configura come un investimento sostenibile coerente con la strategia dei fondi Fia gestiti da Sinloc Investimenti Sgr, il Fondo Infrastructure & Transition Energy e il Sinloc Transition Energy Fund, entrambi ex art.9 ai sensi della Sustainable Finance Disclosure Regulation (Sfdr), con un impatto ambientale positivo stimato in una riduzione annuale di 12.048 tonnellate di Co2 e un risparmio di energia primaria non rinnovabile pari a 6.813 tonnellate equivalenti di petrolio (Tep), equivalente ai consumi medi annui pari circa ad oltre 4.000 famiglie".

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