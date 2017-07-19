Simone: compra editrice de "Il Foro Italiano" per 1,86 milioni-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 lug - L'importo dell'operazione sara' erogato nelle seguenti modalita': 100.000 euro a titolo di deposito cauzionale infruttifero, da imputarsi in conto prezzo e da versare entro il 23 luglio ; compensazione dell'esposizione debitoria del Foro Italiano nei confronti di Libri & Professioni maturata nell'ambito del contratto di affitto di azienda risultante alla data del closing; il saldo residuo, al netto dell'importo relativo all'accollo del Tfr, da versare contestualmente alla stipula dell'atto notarile di cessione.

Si ricorda che Simone da maggio 2025 era gia' distributore dei prodotti cartacei e digitali di proprieta' Foro italiano sulla base di un contratto di distribuzione, e da luglio 2025, tramite Libri&Professioni, conduce in affitto l'azienda oggi oggetto di proposta di acquisto. L'acquisto, dunque, avviene in un contesto in cui l'azienda acquisita puo' considerarsi gia' integrata nel Gruppo Simone. L'operazione, inoltre, rientra nel piano di sviluppo strategico di Simone, incentrato sulla valorizzazione di contenuti altamente specializzati. Con l'acquisizione del Foro Italiano, Simone, sottolinea la nota, diviene l'editore giuridico con l'offerta piu' ampia in Italia, specializzata per i diversi target di riferimento: il marchio Edizioni Simone si rivolge a studenti e concorsisti; il marchio Dike Giuridica e' specializzato nell'alta formazione giuridica e si rivolge ai professionisti; il marchio Foro Italiano si rivolge al mondo dei professionisti e al mondo accademico.

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(RADIOCOR) 20-07-26 16:36:40 (0445) 5 NNNN