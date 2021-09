Simest: via libera a nuovo Fondo 394, 1,2 miliardi per Pmi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 set - Sara' possibile per l'impresa richiedere un finanziamento a tasso agevolato (0,055% annuo) con una quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 25%, nel limite delle agevolazioni pubbliche concesse in regime di temporary framework e senza necessita' di garanzie. Il tetto di cofinanziamento a fondo perduto sale fino al 40% per le Pmi che hanno almeno una sede operativa nel Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia); a queste imprese e' riservato il 40% della dotazione complessiva del Fondo, ossia 480 milioni. Transizione digitale e verde; partecipazione a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema e Sviluppo del commercio elettronico in Paesi esteri sono le linee guida per i finanziamenti. Per il presidente Pasquale Salzano 'il Pnrr rappresenta un'opportunita' senza precedenti. Il lancio del nuovo Fondo 394 e' uno dei primi progetti del Piano ad essere attivato. Siamo pronti per aiutare le Pmi a voltare pagina e agganciare il trend di ripresa".

