Sider Alloys: Fiom, non c'e' piu' tempo, firmare il contratto con Enel

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 gen - Si e' svolto oggi, presso il ministero dello Sviluppo, l'incontro richiesto dai sindacati sulla situazione della Sider Alloys di Portovesme, con la presenza della sottosegretaria Alessandra Todde, della Regione Sardegna e di Invitalia, che con una quota del 20% partecipa al capitale. Lo riferisce la Fiom. Per quanto riguarda il costo dell'energia, grazie anche ai provvedimenti del governo, si e' riusciti a determinare un prezzo compatibile con il piano industriale; resta irrisolto il problema del contratto di fornitura di energia elettrica con la societa' Enel, che ha chiesto le garanzie economiche necessarie. Garanzie non nelle disponibilita' dell'azienda, che chiede di poter negoziare al fine di un loro adeguamento. Su questo tema, Invitalia e governo hanno assicurato un loro interessamento; MisSe e Regione Sardegna si sono impegnati per una convocazione in tempi rapidi presso il ministero del Lavoro sugli ammortizzatori sociali per i dipendenti ex Alcoa non in attivita'.

