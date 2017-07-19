Sicily by Car: +18% ricavi noleggio 9 mesi, 20,5 mln ebit prima di accantonamento Agcm

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 nov - Sicily By Car ha riportato un valore della produzione di 133 milioni (+15,9%) nei primi nove mesi del 2025, sostenuto dal +17,9% dei ricavi da noleggio che hanno raggiunto i 119,9 milioni di euro, mentre l'ebitda e' migliorato del 15,6% a 38,5 milioni.

L'aumento dei ricavi, sottolinea la nota della societa', "e' stato in parte compensato da maggiori costi" per 12,0 milioni "riconducibili all'espansione internazionale, al diverso mix di approvvigionamento della flotta - con maggiore incidenza di formule buyback e rent-to-rent - e al maggiore volume d'affari (provvigioni, commissioni e royalties aeroportuali).

Il risultato operativo si e' attestato a 12,5 milioni a causa dell'impatto di oneri non ricorrenti (8 milioni) per l'accantonamento al fondo rischi dell'ammontare della sanzione ricevuta dall'Antitrust e impugnata dalla societa' davanti al Tar del Lazio. L'ebit adjusted (prima degli oneri non ricorrenti) e' stato pari a 20,5 milioni, in miglioramento rispetto ai 17,5 milioni dei primi nove mesi del 2024.

Nel solo terzo trimestre i ricavi da noleggio sono aumentati del 15,7% a 60,8 milioni grazie alle maggiori giornate di noleggio prodotte (+8,3%) e all'incremento della 'revenue per day' (+6,8%).

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2025 risulta positiva (cash positive) per 1,9 milioni rispetto ai -9,3 milioni di fine giugno 2025.

Per il 2025 Sicily By Car si aspetta un valore della Produzione in crescita rispetto al 2024, tenendo conto del contributo di segno positivo derivante dalla variazione del perimetro di gruppo, e un margine ebitda superiore rispetto all'esercizio precedente.

fon

(RADIOCOR) 12-11-25 16:58:52 (0528) 5 NNNN