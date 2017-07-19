Sicilia: Bankitalia, credito a piccole imprese in calo, cresce per medio-grandi

Sull'isola costo dei prestiti sopra la media nazionale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 giu - Nel 2025 il credito alle piccole imprese siciliane e' calato, anche se a ritmi meno intensi rispetto all'anno precedente. Lo mostra il grafico presente nel Rapporto annuale sull'economia della Sicilia della Banca d'Italia.

In generale, i prestiti bancari alle imprese siciliane sono cresciuti: a dicembre la variazione su base annua e' stata del 3,4%, a fronte di una flessione del 2,7 registrata alla fine dell'anno precedente. La crescita ha pero' interessato solo le imprese medio-grandi.

Le aziende siciliane hanno continuato a sostenere un costo del credito bancario piu' elevato di quello medio nazionale: nel quarto trimestre del 2025 il divario rispetto al dato medio italiano era pari a 1,2 punti percentuali per i prestiti connessi alle esigenze di liquidita' e a 0,7 punti per quelli relativi a nuove operazioni di investimento.

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(RADIOCOR) 25-06-26 15:34:21 (0510) 5 NNNN