Sibeg-Coca Cola: da Intesa e Sace 10 milioni per lo sviluppo green-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 apr - "Grazie al nostro ambizioso obiettivo: diventare azienda carbon neutral a emissioni zero entro il 2026 - sottolinea l'amministratore delegato Sibeg Coca-Cola, Luca Busi - abbiamo pianificato un importante piano di investimenti pluriennale, con l'obiettivo di arrivare puntuali all'appuntamento con questa epocale rivoluzione. Grazie al finanziamento di 10 milioni di euro, non solo supporteremo le azioni previste dalla nostra road map per azzerare l'impronta di carbonio, ma supporteremo la nascita della nuova linea asettica per l'imbottigliamento di Sibeg. Questo vorra' dire potenziamento dello stabilimento siciliano, ampliamento della produzione e dell'occupazione".

Aggiunge Intesa Sanpaolo: "La capacita' delle imprese di comprendere e governare il proprio impatto in termini ambientali, di governance e sociali - spiega Alessandra Florio, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche - e' centrale per proiettarle in un mercato sempre piu' competitivo. Per noi, come prima banca italiana, affiancare quelle realta' che puntano sulla crescita sostenibile e sui criteri Esg e' un dovere e una responsabilita', oltre che una soddisfazione, che ci permette di essere parte attiva nella creazione di valore collettivo. Non a caso gia' nel 2020 abbiamo attivato un plafond di 2 miliardi di euro per i nuovi S-Loan, che si affianca al plafond di 8 miliardi destinato a investimenti in circular economy, volti a supportare le iniziative delle imprese verso la transizione sostenibile".

Soddisfazione anche da parte di Sace: 'Siamo orgogliosi di supportare Sibeg in questo importante progetto che la vede impegnata nell'abbattimento totale delle emissioni di carbonio", ha dichiarato Antonio Bartolo, regional director Sud Business Network.

Com-Sim

(RADIOCOR) 12-04-23 11:24:28 (0222)ENE 5 NNNN