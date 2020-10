Sesa: accordo tra Var Group e Polizia Postale Toscana contro cybercrime

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 ott - Questa mattina, alla presenza del Questore di Firenze Filippo Santarelli, e' stato sottoscritto in Questura un Protocollo di intesa dal Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Toscana Anna Lisa Lillini e dall'Amministratore Delegato di Var Group (gruppo Sesa) Francesca Moriani. Il protocollo, spiega una nota, ha l'obiettivo di prevenire e contrastare i crimini sui sistemi informatici e di garantire un innalzamento della sicurezza informatica della societa'. Il rapporto collaborativo tra la Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Toscana e Var Group si sostanziera' nello scambio di informazioni, nella programmazione di incontri di carattere formativo e nella predisposizione delle procedure di intervento, atte a prevenire e a neutralizzare attacchi informatici mirati all'integrita' dei dati ed al contrasto del Financial Cybercrime.

