Seri Industrial: dal Mimit 82 mln per progetto Packaging to Polymers in Molise

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 giu - Seri Industrial ha sottoscritto un accordo con il ministero delle Imprese e del Made in Italy e Invitalia per sostenere il progetto industriale proposto da Packaging to Polymers, societa' partecipata da Seri Plast e da Unilever Ventures Holdings. Packaging to Polymers punta a realizzare una nuova unita' produttiva a Pozzilli, in Molise, per produrre materie prime plastiche riciclate da recupero di imballaggi post-consumo necessari alla realizzazione di imballaggi in plastica di nuova vita. Il progetto prevede investimenti complessivi per 109 milioni, agevolati con risorse del Mimit per circa 82 milioni, di cui 30 milioni di contributo a fondo perduto e 52 milioni di finanziamento agevolato.

