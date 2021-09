Sella Sgr: il quadro macroeconomico in vista della Bce - PAROLA AL MERCATO

di Rossana Brambilla * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 set - Settimana tranquilla per i mercati finanziari che ha visto la pubblicazione di dati macro particolarmente importanti. Nuovi massimi per l'indice S&P500.

Nella zona Euro, ad agosto, a fronte di ritardi produttivi e della forte salita dei prezzi delle materie di base, iniziano a vedersi nei dati sui prezzi al consumo gli effetti della ripresa post pandemia della domanda aggregata; il dato di inflazione, in una stima preliminare, ha registrato +3% (rispetto al +2,7% stimato e il +2,2% dell'anno precedente) mentre il dato escluse le componenti piu' volatili e' risultato pari a +1,6% (rispetto alla stima del +1,5% e 0,7% precedente).

I mercati, in attesa dell'incontro della BCE di questo giovedi' in cui e' possibile si faccia menzione al crescente dibattito sul passo da tenere negli acquisti dei titoli di Stato, hanno rialzato la parte lunga delle curve.

Dopo l'intervento di Jackson Hole dove il Presidente della Fed Jerome Powell si e' appellato agli ancora elevati disoccupati americani per giustificare una politica monetaria ancora estremamente prudente, gli ultimi dati americani sul mercato del lavoro aumentano la probabilita' di un posticipo nella riduzione degli stimoli, suggerendo uno spostamento verso fine anno di qualsiasi annuncio operativo. Nel mese di agosto l'economia americana ha creato 235.000 posti di lavoro rispetto ai 725.000 previsti, per ragioni riconducibili alla variante delta. Il tasso di disoccupazione si e' comunque ridotto da 5,4 a 5,2%.

Se in Europa e in America siamo ancora in una fase di monitoraggio dei dati macroeconomici e la crescita continua ad avere il sopravvento nelle decisioni dei banchieri centrali, lo stesso non si puo' dire per alcuni paesi emergenti dove ha avuto il sopravvento il timore di vedere scappare di mano l'inflazione; Brasile, Russia e piu' recentemente Sud Korea sono autorevoli esempi di paesi ad aver gia' avviato il processo di rialzo dei tassi.

