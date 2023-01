Schroders Value: quattro aree da monitorare nel 2023 - PAROLA AL MERCATO

di Tom Biddle* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 gen - Il 2022 e' stato un anno a dir poco difficile per i mercati, con l'indice MSCI World che ha registrato un -18%. I mercati in calo offrono agli stockpicker, come noi, l'opportunita' di andare a caccia di occasioni che potrebbero essere rimaste ingiustamente intrappolate nel sell-off generale. Il mercato ha toccato il suo minimo in ottobre e nell'ultima parte dell'anno sono emerse opportunita' in diversi settori.

Di seguito abbiamo individuato quattro aree particolarmente interessanti per gli investitori Value. Non si tratta di un elenco esaustivo, ma queste aree sono quelle che attualmente suscitano il nostro interesse.

1. Regno Unito: venditori al dettaglio e costruttori edili Il 2022 ha visto le mid-cap britanniche, e in particolare i venditori al dettaglio e i costruttori edili, subire un aggressivo sell-off. La sensibilita' economica di queste aziende ha fatto si' che i timori di recessione a breve termine dominassero il processo decisionale degli investitori, il che a sua volta ha fatto si' che i prezzi delle azioni di questi settori siano scesi molto.

Per i costruttori, e' probabile che la redditivita' a breve termine sia messa a dura prova. Tuttavia, la maggior parte delle aziende del settore ha bilanci molto solidi dopo anni di alti rendimenti, che dovrebbero aiutarle a superare un periodo piu' difficile.

Guardando all'intero mercato britannico (non solo alle mid-cap), sembra che nella maggior parte dei settori vi sia uno sconto aggiuntivo per l'acquisto di societa' britanniche rispetto alle loro controparti europee o statunitensi.

2. Europa: banche e gruppi industriali tedeschi Se l'Europa nel suo complesso sembra valutata in modo interessante, esistono opportunita' ancora maggiori all'interno del mercato. Un esempio e' rappresentato dalle banche europee, che in media scambiano con multipli ben al di sotto della loro media ventennale.

Le banche di tutto il mondo stanno registrando una crescita significativa degli utili dopo un decennio di crisi. Oggi stanno aumentando gli utili e, grazie alla reale solidita' dei bilanci, stanno restituendo capitale agli azionisti.

Inoltre, non godono del favore della maggior parte degli investitori. Questo e' il tipo di combinazione che ci piace e continuiamo a detenere alcune delle banche piu' interessanti.

Nella seconda meta' dell'anno abbiamo visto entrare nel nostro screening una serie di aziende industriali tedesche. A causa della dipendenza dall'energia russa, dell'incertezza economica generale, della diminuzione degli ordini previsti e della compressione della catena di approvvigionamento, in Germania il settore industriale ha registrato cali azionari piu' consistenti che altrove.

Ciononostante, possiamo ancora trovare aziende con mercati finali strutturalmente in crescita, che per un decennio hanno registrato ogni anno una significativa crescita dei ricavi, con bilanci ben capitalizzati, ma che ancora scambiano con un ampio sconto rispetto alle nostre stime di fair value.

3. Mercati emergenti: "Cina, Cina, Cina" Le restrizioni normative, le preoccupazioni politiche, il crollo del mercato immobiliare, il prolungamento della politica zero-COVID e l'indebolimento dei dati sul PIL hanno portato molti investitori a fuggire dalle aziende continentali in Cina. Questo ha fatto si' che il mercato azionario cinese sia sceso molto lontano dalle vette raggiunte nel 2019/2020. Tanto da far si' che il nostro screening di valutazione abbia fatto emergere un'abbondanza di aziende cinesi in un'ampia gamma di settori da sottoporre all'esame dei nostri gestori di portafogli value dei mercati emergenti.

Al di fuori della Cina, anche i titoli finanziari sono valutati in modo interessante, in particolare in Kenya e Argentina.

4. Mercati globali: Cina, ciclici statunitensi e giapponesi, tecnologia statunitense La Cina e' stata un'area di ricerca fondamentale anche per i nostri gestori di portafogli value globali.

Altrove, una serie di titoli ciclici statunitensi e giapponesi cominciano ad apparire come molto convenienti, soprattutto nel settore della memoria e dei semiconduttori.

Abbiamo svolto un lavoro significativo sul sotto-settore dei chip di memoria, esaminando alcuni dei principali operatori globali, dopo un calo dei prezzi delle azioni dovuto all'improvviso calo della domanda di memorie e al cambiamento della struttura dei costi dei vari supporti di memoria.

Le aziende del settore della memoria sono molto cicliche, ma probabilmente cresceranno nel tempo, realizzeranno rendimenti interessanti sul capitale e avranno bilanci ragionevoli.

Infine, un settore che, come molti investitori sapranno, nell'ultimo anno ha fatto costantemente fatica e' quello delle large cap tecnologiche statunitensi. L'aumento dei tassi d'interesse, insieme ad alcuni fattori idiosincratici, ha visto i prezzi delle azioni di alcuni di questi ex beniamini della crescita scendere considerevolmente quest'anno. Alcuni di questi titoli stanno iniziando ad avvicinarsi a livelli che hanno suscitato l'interesse del team e pertanto li terremo d'occhio andando avanti nel 2023.

*Investment Product Analyst e Simon Adler, Fund Manager, Equity Value, Schroders "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

