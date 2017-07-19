Schroders: Usa, posti di lavoro, il calo di agosto apre la strada a tagli dei tassi questo mese - PAROLA AL MERCATO

di David Rees * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 set - Il calo continuo della crescita dell'occupazione negli Stati Uniti ad agosto apre la strada a un taglio dei tassi da parte della Fed alla fine del mese.

Anche se ora le probabilita' sono decisamente a favore di un imminente taglio dei tassi, la Fed dovra' procedere con cautela. Dopo tutto, la maggior parte degli altri indicatori del mercato del lavoro hanno tenuto bene e i cambiamenti nella politica sull'immigrazione potrebbero limitare, in futuro, l'offerta di manodopera. Con l'economia in generale che sembra ora in ripresa, le incertezze politiche piu' urgenti sono state superate e potrebbe passare non molto tempo prima che le assunzioni riprendano.

Piu' in generale, la solida performance dell'economia statunitense degli ultimi anni implica che la combinazione di stimoli monetari e fiscali abbia maggiori probabilita' di alimentare, il prossimo anno, un aumento dell'inflazione piuttosto che una crescita reale del Pil, e questo senza considerare l'impatto inflazionistico dei dazi. Anche se e' altamente probabile che la Fed tagli i tassi questo mese, le previsioni di mercato che indicano un calo del tasso dei Fed funds fino al 3% il prossimo anno sembrano ancora ottimistiche.

* Head of Global Economics, Schroders

