Schroders: la forza del dollaro continuera'? - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 ago - Rischi di medio termine Guardando piu' avanti, tuttavia, le prospettive a medio termine per il dollaro appaiono piu' equilibrate.

Il sostegno principale rimane il vantaggio relativo dei rendimenti statunitensi, ma il finanziamento del disavanzo delle partite correnti degli Stati Uniti e' diventato piu' dipendente dai flussi di breve termine legati ai mercati azionari e ai fondi d'investimento. Cio' rende il dollaro piu' sensibile ai cambiamenti nella propensione al rischio.

Se i mercati statunitensi continueranno a registrare buone performance, tali flussi potranno continuare a sostenere la valuta. Se pero' il sentiment azionario dovesse invertire la rotta, lo stesso canale potrebbe amplificare la volatilita' sui cambi.

Cosa significa un dollaro piu' debole Un indebolimento del dollaro ha implicazioni di vasta portata per tutti gli investitori globali. Queste spaziano dagli effetti immediati sui portafogli agli impatti a piu' lungo termine sulle performance degli asset, man mano che economie, settori e singole aziende si adeguano a un dollaro di minore valore.

Dopotutto, la conseguenza del boom negli Stati Uniti e' l'accumulo di ingenti "deficit gemelli" (delle partite correnti e di bilancio) e un tasso di cambio reale sopravvalutato.

Le implicazioni di un dollaro piu' debole non sono ne' semplici ne' uniformi. Se il prossimo trend di deprezzamento del dollaro dovesse infine avviarsi, potrebbe comportare rischi stagflazionistici per gli Stati Uniti, ma potrebbe anche trasmettere un impulso deflazionistico al resto del mondo attraverso importazioni di materie prime e beni manifatturieri piu' economici. Potrebbe inoltre sostenere i rendimenti (espressi in valuta locale) per gli investitori di altri mercati, in particolare nel mondo emergente.

Tuttavia, le prospettive sono complesse, con effetti di secondo ordine e risposte di politica monetaria che potrebbero potenzialmente creare sia vincitori sia vinti.

Ma come abbiamo sostenuto di recente, uno dei beneficiari potrebbe essere lo yen. Si tratta di uno dei casi piu' chiari in cui la visione di medio termine inizia a differire dal trend di breve periodo.

Nel breve termine, le preoccupazioni fiscali, i deflussi di capitale e la forza del dollaro hanno mantenuto il cambio USD/JPY sotto una pressione rialzista.

Tuttavia, man mano che i tassi reali giapponesi diventeranno meno negativi e la Banca del Giappone normalizzera' la propria politica monetaria, l'incentivo a finanziare le operazioni di carry trade in yen dovrebbe affievolirsi. Le argomentazioni a favore di uno yen piu' forte nel medio termine si stanno quindi consolidando, sebbene l'aggiustamento sara' con ogni probabilita' lento.

*Head of Global Economics, Schroders "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

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(RADIOCOR) 02-08-26 09:12:43 (0092) 5 NNNN