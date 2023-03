Schroders - La Fed alza i tassi nonostante lo stress del settore bancario - PAROLA AL MERCATO

di Keith Wade * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 mar - Nel corso dell'ultima riunione, la Federal Reserve ha alzato il tasso di riferimento dei Fed fund di 25 punti base, portandolo al 5% nel suo limite superiore. La mossa arriva dopo una settimana tumultuosa in cui le aspettative di rialzo dei tassi in vista di questo meeting sono passate da un rialzo di 50 punti base dopo la testimonianza del presidente Powell al Congresso, ad una probabilita' del 50% di un rialzo di 25 pb.

Si era ipotizzata una pausa o addirittura un taglio dei tassi da parte della Fed in risposta al fallimento di Silicon Valley Bank e Signature Bank.

Durante la conferenza stampa, il presidente Powell ha sottolineato le azioni intraprese dalla Fed, dal Tesoro e dalla Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) per sostenere il sistema bancario e garantire un'adeguata liquidita'. Tuttavia, la decisione di continuare ad aumentare i tassi non ha ignorato la situazione del settore bancario.

La dichiarazione della Fed ha rilevato che le condizioni del credito nell'economia sarebbero state inasprite dai recenti eventi e la forward guidance e' stata ammorbidita, dicendo che potrebbe essere necessario un "ulteriore irrigidimento" della politica invece di un "proseguimento dell'aumento dei tassi'.

Il presidente della Fed Powell ha anche chiarito che la banca centrale ha ridimensionato i suoi piani di tightening a seguito dei fallimenti. Ha affermato che la crisi bancaria equivale a un rialzo dei tassi o forse piu'. Tuttavia, ha anche sottolineato i dati deludenti sull'inflazione che avevano sostenuto il suo tono da falco prima di questi eventi: "L'inflazione e' troppo alta e il mercato del lavoro e' rigido". Ne consegue che, in assenza di eventi nel settore bancario, la Fed avrebbe aumentato di 50 punti base.

La Fed era chiaramente in difficolta' su come reagire. Se avesse enfatizzato l'impatto delle banche sull'economia e non avesse proceduto a un rialzo, avrebbe potuto alimentare il timore che la situazione fosse peggiore di quanto temuto dall'opinione pubblica e dai mercati. Gli investitori si sarebbero chiesti: cosa sa la Fed che noi non sappiamo? Questo avrebbe potuto portare a un ulteriore ritiro dei depositi, a un maggiore intervento delle autorita' e a un inasprimento ancora maggiore delle condizioni di credito.

Se fosse andata avanti con un rialzo di 50 punti base, ci sarebbe stato il rischio di esagerare e di essere accusati di aver aggravato la situazione e innescato una recessione. La Fed ha invece scelto una via di mezzo e Powell ha sottolineato di ritenere il settore bancario sano e ben capitalizzato, pur rilevando che l'impatto complessivo sull'economia non e' noto.

Le proiezioni dei futuri tassi d'interesse (dot plot), ampiamente seguite, sono scese solo di 25 punti base. Sia il FOMC che i mercati prevedono un ulteriore rialzo a maggio, ma sul futuro le view sono diverse: i membri del FOMC prevedono tassi fermi fino al 2024, mentre il mercato si aspetta un taglio di 50 punti base entro la fine di quest'anno.

Noi concordiamo con le prospettive del mercato, poiche' ci aspettiamo che il rallentamento prenda piede e costringa la Fed a intervenire nel corso dell'anno. La crisi bancaria e' un segno che la politica di restrizione sta mordendo e che, a nostro avviso, domera' l'inflazione una volta che gli effetti ritardati si saranno manifestati.

* Chief Economist & Strategist, Schroders "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

