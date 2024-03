Schroders: La deflazione potrebbe rivelarsi una buona notizia per l'azionario cinese - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 mar - E' logico osservare le variazioni dei prezzi al consumo mese su mese (m/m), tuttavia queste cifre non sono destagionalizzate, il che le rende vulnerabili a grandi oscillazioni. Per eliminare questa problematicita', abbiamo destagionalizzato noi stessi i dati e abbiamo analizzato la media trimestrale delle variazioni m/m fino a gennaio. Dai dati si evince che gli effetti dei prezzi delle materie prime stanno ancora esercitando pressioni deflazionistiche sull'economia, e diversi componenti alimentari mostrano cali m/m, unitamente ad alcuni settori legati all'energia, come il carburante per i veicoli e i servizi di pubblica utilita'. Anche le diminuzioni dei prezzi degli elettrodomestici sono ragionevoli, considerata la debolezza delle attivita' nel settore immobiliare, mentre alcuni settori dei servizi, come quelli delle comunicazioni e dei trasporti, hanno registrato una flessione dei prezzi.

La preoccupazione e' che, in un contesto di debolezza della domanda interna e di prove aneddotiche di debolezza del mercato del lavoro e di tagli ai salari nominali, l'inflazione venga sostenuta da una manciata di settori nell'ambito dei servizi.

Deflazione: e' questo il possibile catalizzatore? Cio' sembra lasciare la Cina in una posizione precaria: fare affidamento sulla cultura, le attivita' ricreative e il turismo per tenere alti i prezzi, mentre sussiste chiaramente il rischio che anche il potere di determinazione dei prezzi in questi settori inizi a svanire.

Le autorita' cinesi sono preoccupate per via del rischio di scivolare in una spirale debito-deflazione simile a quella giapponese. La previsione sull'inflazione del governo, pari al 3% per quest'anno, sembra estremamente ottimistica. In effetti, abbiamo ridotto la nostra proiezione per l'inflazione headline quest'anno ad appena lo 0,2%.

Teoricamente, i segnali di deflazione, in un momento in cui il governo prevede un aumento significativo dell'inflazione, dovrebbero indurre un cambiamento significativo nel processo decisionale nell'ottica di aumentare la pressione sui prezzi.

Considerando che gli investitori sono alla disperata ricerca di un catalizzatore che inneschi una svolta sui mercati cinesi, cresce la possibilita' che le cattive notizie per l'economia possano iniziare a diventare buone notizie per i mercati. Un ritorno alle riforme strutturali rappresenterebbe una spinta rialzista pluriennale. Tuttavia, uno stimolo fiscale piu' consistente, volto a rilanciare la domanda, potrebbe probabilmente rivelarsi piu' efficace nel breve termine.

