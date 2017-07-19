Schroders: l'impatto sulla crescita dovrebbe annullare la necessita' di rialzo tassi - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 mag - Chiaramente, i rischi attorno allo scenario di base sono bilaterali e significativi. Al momento della stesura di questo rapporto, le voci di una fine del conflitto hanno alimentato le speranze di un grande accordo tra Stati Uniti e Iran che riaprirebbe immediatamente lo Stretto di Hormuz e, a seguito dell'uscita degli Emirati Arabi Uniti dall'OPEC, risulterebbe infine in un eccesso di offerta globale di petrolio. Un tale scenario potrebbe in definitiva vedere i prezzi del petrolio scendere a 50 dollari al barile per estinguere i timori di inflazione, creare nuovamente spazio per tagli dei tassi e dare slancio alle prospettive di crescita globale. Tuttavia, esiste ancora il chiaro pericolo che le tensioni si riacutizzino, spingendo i prezzi del petrolio al record storico di 150 dollari al barile, portando l'inflazione molto piu' in alto e costringendo le banche centrali ad aumentare i tassi prima di tornare rapidamente a tagli aggressivi quando l'economia globale scivolera' in recessione nel 2027.

Esiste anche un rischio al rialzo meno rassicurante per l'inflazione. La crescita potrebbe rimanere piu' resiliente di quanto ipotizziamo a fronte di prezzi energetici elevati, forse perche' i governi mettono in campo ingenti sussidi energetici per proteggere i consumatori. Cio' potrebbe limitare il colpo alla domanda, ma anche mantenere vive le pressioni sui prezzi e aprire la porta a un'inflazione piu' ampia e vischiosa. In quel mondo, le banche centrali sarebbero probabilmente costrette a dare seguito ai loro toni duri e ad aumentare i tassi.

La resilienza degli asset rischiosi globali suggerisce che i mercati stiano scommettendo sulla prevalenza di scenari relativamente benevoli. Chiaramente, pero', piu' a lungo la situazione in Medio Oriente rimane irrisolta, maggiore e' il rischio che l'aumento dell'inflazione e dei rendimenti obbligazionari finiscano per guastare la festa.

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(RADIOCOR) 17-05-26 13:13:11 (0282) 5 NNNN