Schroders: l'aumento della volatilita' mette alla prova gli investitori - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 feb - Prendiamo il reddito fisso. L'economia globale e' ancora in fase di rallentamento, il che dovrebbe rappresentare un contesto favorevole per le obbligazioni, ma dobbiamo tenere d'occhio la parte lunga della curva dei rendimenti con l'avvicinarsi delle elezioni statunitensi. Grazie allo status di valuta di riserva del dollaro, gli Stati Uniti hanno avuto il lusso di poter gestire un ampio deficit. Tuttavia, i segnali di sregolatezza fiscale da parte dei candidati potrebbero spingere la pazienza dei mercati troppo in la' e potrebbero portare a un aumento della volatilita' per le obbligazioni a piu' lunga scadenza.

L'Europa, invece, ha adottato politiche fiscali piu' conservative. Questo sostiene le obbligazioni dell'area.

Anche nei mercati emergenti molti paesi hanno attuato politiche monetarie ortodosse, che ora lasciano i loro mercati del debito in una buona posizione. Siamo abbastanza positivi sul debito dei mercati emergenti in valuta locale.

Le azioni non si sono mosse con la stessa rapidita' delle obbligazioni nell'incorporare le aspettative di taglio dei tassi. Le valutazioni azionarie sono cresciute, ma non sono a livelli estremi. Gran parte del movimento dell'anno scorso si e' concentrato sui cosiddetti "Magnifici 7" titoli statunitensi a grande capitalizzazione, e anche questi sono sostenuti dagli utili.

I titoli azionari potrebbero salire ulteriormente. Cio' sara' particolarmente importante per gli investitori che attualmente detengono liquidita'. Una nostra recente analisi, che ha analizzato i dati di 22 cicli di riduzione dei tassi a partire dal 1929, ha rilevato che il rendimento medio delle azioni statunitensi e' stato dell'11% nei 12 mesi successivi al primo taglio dei tassi Usa.

Se si verifica un "atterraggio morbido", con un rallentamento ma non una recessione, cio' dovrebbe essere di supporto per le azioni. La domanda torna alla divergenza: questi guadagni si estenderanno ad aree trascurate del mercato, comprese aree sottovalutate come il Regno Unito? La Cina continua a dover affrontare un problema di crescita, mentre sta affrontando le ramificazioni della sua crisi immobiliare e, sebbene l'esito delle elezioni statunitensi possa portare cambiamenti significativi per i mercati, non crediamo che una nuova posizione nei confronti della Cina sara' uno di questi. L'attuale tendenza protezionistica e la corsa alla supremazia tecnologica rimarranno probabilmente intatte a prescindere dal vincitore.

Questo quadro economico piu' debole per la Cina e, piu' in generale, il rallentamento dell'economia globale non rappresentano un contesto rialzista per le materie prime.

Tuttavia, un'allocazione strategica alle materie prime puo' ancora avere senso in ottica di diversificazione, soprattutto nel contesto dell'intensificarsi delle tensioni geopolitiche.

Un settore delle materie prime in cui le prospettive sono positive e' l'oro. In genere, l'oro ottiene buoni risultati nei periodi in cui le banche centrali tagliano i tassi.

Per quanto riguarda il dollaro, un'inversione di tendenza nel consensus su un taglio anticipato dei tassi potrebbe portare a un rafforzamento a breve termine nei confronti di altre valute.

In definitiva, l'importante e' rimanere investiti per cogliere le opportunita' divergenti che si presentano. E' un'ovvieta', ma vale la pena ripeterla: nei periodi di incertezza, di rumors e titoli allarmanti si e' tentati di cercare la "sicurezza" restando in disparte. E a differenza di gran parte del decennio scorso, oggi e' possibile ottenere un interessante rendimento nominale sulla liquidita'.

Tuttavia, anche se i tagli dei tassi statunitensi non sono cosi' imminenti come alcuni sperano, e' probabile che i tassi di liquidita' scendano, rendendola meno vantaggiosa.

Allo stesso tempo, le mosse del mercato possono essere molto rapide. Una posizione defilata potrebbe comportare una perdita di opportunita'.

*Co-Head of Investment and Group CIO, Schroders "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

red-

(RADIOCOR) 17-02-24 12:05:52 (0286) 5 NNNN