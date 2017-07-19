Schroders: IA, nel 2026 diventera' piu' evidente chi sono i vincitori e i vinti - PAROLA AL MERCATO

di Alex Tedder* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 gen - Il diffuso timore di una bolla speculativa nell'ambito dell'intelligenza artificiale spinge gli investitori a interrogarsi sempre piu' spesso sul ritorno sugli investimenti (ROI) delle aziende in relazione all'IA. Questo fenomeno e' destinato a intensificarsi nei prossimi mesi, generando volatilita' e divergenze, due elementi che offrono opportunita'.

I mercati stanno gia' diventando piu' selettivi, premiando le aziende con una monetizzazione visibile (ad esempio, il business cloud di Google) e mettendo in discussione quelle con rendimenti meno chiari o meno convincenti (come si e' visto sulla scia della relazione sugli utili di Oracle di dicembre).

Si e' tentati di trattare il 'rischio IA' come un'unica categoria. In pratica, le aziende devono affrontare pressioni competitive, modelli di business ed esigenze di finanziamento molto diversi tra loro. Un grave intoppo da parte di un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) come ChatGPT o Anthropic, dovuto alla concorrenza o a vincoli di finanziamento, colpirebbe senza dubbio il sentiment del settore e farebbe scendere le valutazioni su tutta la linea.

Ma i ricavi dell'IA non si accumulano tutti nello stesso posto e la monetizzazione puo' essere dispersa e nascosta.

Questa complessita' rende insolitamente probabile un'errata attribuzione sia del rischio sia del valore.

L'aumento della divergenza tra le singole aziende, anche quando operano in settori apparentemente simili dello spettro dell'IA, e' una tendenza che prevediamo continuera'. Ci sono diverse ragioni dietro questo fenomeno.

1. I ricavi non sempre emergono dove ci si aspetta L'IA viene utilizzata in molti modi con implicazioni molto diverse in termini di ricavi. Alcuni utenti pagano direttamente per l'IA tramite abbonamenti o licenze, mentre altri accedono a strumenti potenziati dall'IA senza pagare direttamente per questa componente. Molte aziende stanno implementando l'IA dietro le quinte per proteggere la quota di mercato, favorire la conversione o migliorare l'economia unitaria. In questi casi, la monetizzazione e' nascosta in ricavi piu' ampi.

Qualsiasi analisi della monetizzazione dell'IA richiede un esame dell'intero universo, che comprende le applicazioni con cui gli utenti interagiscono, gli LLM che le alimentano e l'infrastruttura di calcolo sottostante. Il valore scorre lungo questo universo: i costi per l'accesso al modello e la capacita' di calcolo si traducono in entrate per i fornitori di LLM e gli hyperscaler, indipendentemente da come pagano gli utenti.

*CIO Equities, Schroders.

Red-

(RADIOCOR) 18-01-26 13:59:03 (0278) 5 NNNN