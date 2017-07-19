Schroders: guerra in Iran, ecco dove posizionarsi nel reddito fisso - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 apr - Anche la crescita dell'Eurozona dovrebbe cavarsela L'Eurozona sta subendo un doppio impatto dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, a causa delle ripercussioni sui prezzi del gas naturale, fondamentale per l'elettricita' e il riscaldamento. Sebbene la reazione iniziale alla guerra sia stata brusca, i prezzi del gas hanno recuperato gran parte del terreno perso, rimanendo elevati rispetto ai livelli prebellici ma comunque significativamente inferiori a quelli registrati dopo il conflitto tra Russia e Ucraina nel 2022.

Prevediamo che l'impatto sull'economia dell'Eurozona sara' tangibile, ma non recessivo. Come negli Stati Uniti, cio' e' in parte dovuto a un solido punto di partenza, con le dinamiche cicliche della regione che garantiscono resilienza all'economia.

Finora, la Banca centrale europea ha adottato un approccio non vincolante, ma stara' attenta all'aumento dell'inflazione complessiva. Prevediamo che sara' tra le banche centrali piu' restrittive e, sebbene cio' non garantisca aumenti dei tassi ne' escluda un rialzo delle obbligazioni dell'eurozona in caso di forte calo dei prezzi dell'energia, nel complesso riteniamo che vi siano migliori rapporti rischio/rendimento altrove, ad esempio in Canada, Australia e Regno Unito.

I primi segnali della carenza di carburante impattano sulle economie asiatiche L'Asia va incontro al rischio economico maggiore derivante dalla carenza di energia se lo Stretto di Hormuz non verra' riaperto. Infatti, nell'ultima serie di dati relativi all'Indice dei responsabili degli acquisti (Pmi) si nota gia' una netta distinzione tra le economie asiatiche piu' e meno esposte alla carenza di energia. In questa fase, lo sconvolgimento economico e' limitato e in gran parte reversibile se assisteremo a una rapida ripresa delle forniture sostenuta da un ciclo commerciale - legato in particolare alla tecnologia e ai semiconduttori - che stava migliorando prima della guerra.

Dove posizionarsi Quindi, mentre iniziamo a posizionarci per un mondo post-risoluzione, sebbene con un percorso probabilmente accidentato, dove vogliamo esporci? Abbiamo aggiornato il nostro score complessivo sulla duration globale (rischio di tasso d'interesse) da neutro a positivo, data la nostra previsione che l'impatto massimo dei prezzi dell'energia sia ormai alle nostre spalle. Continuiamo a vedere le migliori opportunita' in Canada, Australia e nei Gilt britannici a scadenza piu' breve, mentre siamo passati a neutrali sui Treasury statunitensi (da una precedente posizione negativa). Rimaniamo neutrali sui Bund tedeschi.

In termini di asset allocation, siamo tornati a una posizione negativa sia sul credito high yield sia su quello investment grade, date le valutazioni poco attraenti. Dopo essersi ampliati nel mese di marzo, gli spread (il premio rispetto ai titoli di Stato) sono tornati rapidamente a livelli simili a quelli dell'inizio del conflitto in Iran. Per ragioni simili, abbiamo declassato i titoli garantiti da ipoteca delle agenzie statunitensi riportandoli a un punteggio neutrale.

Gli score sul debito dei mercati emergenti sono positivi.

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(RADIOCOR) 24-04-26 12:37:02 (0343) 5 NNNN