Schroders: Giappone, la BOJ accelerera' il ciclo di stretta monetaria nel 2027 - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 set - Sebbene i prezzi dell'energia e i sussidi governativi possano temporaneamente ridurre l'inflazione complessiva, l'inflazione sottostante sta diventando sempre piu' diffusa, e gli indicatori anticipatori suggeriscono ulteriori pressioni sui prezzi in prospettiva. In questo contesto, prevediamo che la Bank of Japan (BOJ) prosegua il proprio ciclo di inasprimento monetario. Poiche' l'inflazione dovrebbe rimanere al di sopra dell'obiettivo del 2%, la crescita dovrebbe mantenersi solida e la BOJ sta assumendo un orientamento piu' restrittivo, prevediamo che il tasso ufficiale salga all'1,25% entro la fine del 2026 e al 2,0% entro la fine del 2027. Il ritmo di inasprimento dovrebbe essere piu' rapido di quanto previsto nel trimestre precedente, riflettendo una crescita salariale piu' forte e la crescente preoccupazione dei responsabili della politica monetaria per i rischi di un'inflazione superiore alle aspettative. Sebbene l'inflazione possa rimanere al di sopra dell'obiettivo, l'invecchiamento demografico del Giappone e la modesta crescita tendenziale suggeriscono che i responsabili della politica monetaria saranno cauti nel portare i tassi significativamente al di sopra dei livelli neutrali.

Di conseguenza, prevediamo che la BOJ tolleri un certo superamento dell'obiettivo di inflazione, anziche' spingere decisamente la politica monetaria in territorio restrittivo.

Il recente intervento coordinato sui cambi tra Stati Uniti e Giappone ha rafforzato le aspettative di un ulteriore inasprimento da parte della BOJ. Sebbene il solo intervento difficilmente riuscira' a determinare un apprezzamento duraturo dello yen, nel breve termine rimangono fattori sfavorevoli, tra cui la significativa domanda legata alle strategie di carry trade, le preoccupazioni di natura fiscale e lo scetticismo degli investitori riguardo a quanto la BOJ possa effettivamente spingersi nell'aumento dei tassi.

Tuttavia, l'intervento segnala una maggiore disponibilita' dei responsabili politici ad affrontare la debolezza della valuta e si accompagna a una BOJ piu' orientata verso una politica restrittiva. Insieme a tassi ufficiali piu' elevati, cio' dovrebbe creare un contesto piu' favorevole allo yen nel medio termine.

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(RADIOCOR) 12-09-26 11:11:04 (0208) 5 NNNN