Schroders: dazi Usa, quale risposta potrebbe arrivare dall'Ue? - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 3 mag - L'UE potrebbe anche offrire di abbassare i dazi sui prodotti industriali statunitensi, ad esempio sulle importazioni di automobili americane.

L'UE ha una carta da giocare? Il blocco sta lavorando sulle contromisure ai dazi di Trump e, in particolare, punta all'enorme surplus degli Stati Uniti sul fronte dei servizi nei confronti dell'UE. Questa potrebbe essere una merce di scambio fondamentale perche', sebbene l'UE sia un esportatore netto di beni verso gli Stati Uniti, e' anche un grande importatore di servizi statunitensi, ed e' qui che l'UE potrebbe avere una certa leva.

Quale sara' l'impatto sull'inflazione e come reagira' la Bce? Dopo il taglio dei tassi di interesse di aprile, ritengo che la Bce effettuera' un altro taglio dei tassi a giugno, dato che lo shock sulla fiducia delle imprese, sul commercio e sugli investimenti ha aumentato i rischi al ribasso.

In Europa abbiamo assistito a un forte calo dei prezzi dell'energia e a un euro piu' forte, che hanno esercitato una pressione al ribasso sull'inflazione. C'e' anche il rischio di una maggiore concorrenza da parte delle importazioni cinesi a basso costo, che potrebbero far scendere il prezzo dei beni.

Con la Cina che ora deve affrontare i dazi sulle importazioni negli Stati Uniti, c'e' il rischio che queste esportazioni vadano in Europa. Pertanto, a mio avviso, l'Europa si trova ora ad affrontare rischi negativi per la crescita, mentre sono in gioco forze disinflazionistiche. E questo sosterra' la richiesta di tassi piu' bassi. Un impulso positivo verra' anche dalla politica fiscale, soprattutto in Germania, ma il suo impatto sull'attivita' non si vedra' prima del prossimo anno.

Che impatto avranno i dazi se l'UE non riuscira' a raggiungere un accordo commerciale? E' chiaro che i dazi generalizzati del 20% avranno un impatto significativo sulla crescita nei prossimi 12 mesi. Riteniamo che l'impatto ridurra' la crescita dello 0,3% - 0,4%, considerando solo l'impatto diretto.

Dobbiamo anche tenere conto degli effetti secondari, come la fiducia delle imprese e dei consumatori. I dazi stanno gia' avendo un impatto sulla fiducia dei consumatori; un freno ai consumi e agli investimenti sembra sempre piu' probabile.

