Save: Marchi, pronti a contributo piu' deciso per Venezia Terminal Passeggeri

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 26 apr - "Se nel sistema aeroportuale come Save abbiamo sempre affiancato lo sviluppo delle infrastrutture alla crescita dei passeggeri, in Venezia Terminal Passeggeri non vediamo lo stesso impegno.

Pensiamo possa essere il momento di riunire tutti i soggetti interessati attorno ad un tavolo per modificare lo stato delle cose e ci candidiamo a dare un contributo piu' significativo allo sviluppo futuro della societa'". A dirlo a margine della conferenza di presentazione del masterplan dell'aeroporto di Venezia appena conclusa a Palazzo Balbi a Venezia e' Enrico Marchi presidente di Save e di Banca Finint. Quest'ultima oggetto di un indiscrezione che vedrebbe l'istituto interessato ad un ingresso nel settore della space economy attraverso l'acquisizione della maggioranza 3IP Sgr.

"Abbiamo visto la notizia circolare - ha detto Marchi - ma in effetti siamo in una fase ancor piu' che preliminare. Finint e' un'istituto importante per l'economia del territorio del Nordest e del Paese e la nostra struttura lavora quotidianamente alla valutazione di diversi dossier. La space economy ha un ruolo significativo anche in Veneto con una Rir (Rete innovativa regionale) dove partecipano diverse decine di imprese e il settore presenta prospettive interessanti. In genere pero' preferisco parlare delle cose che si fanno piuttosto di quelle che si pensano".

Col-ric

