Save: in scali Nordest stima 14,4 mln passeggeri in 2022, 78% volumi 2019 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 19 apr - Il mercato domestico, che rappresenta il 28% della capacita' offerta dal Polo, prevede il ritorno ai volumi del 2019 con oltre 5,5 milioni di posti in vendita e 15 destinazioni servite. Il Regno Unito, uno dei mercati piu' colpiti dalla restrizioni dovute alla pandemia, torna ad essere il primo mercato internazionale per il Polo, che con oltre 2,5milioni di posti in vendita stimati per il 2022 su 13 scali inglesi (12% dell'offerta complessiva del Polo), a riconferma della forte attrattiva del Veneto per il turismo inglese. Germania, Spagna e Francia completano la lista delle "Top 5", con un'offerta complessiva di 5,3 milioni di posti in vendita (27% del totale del Polo) su 34 destinazioni collegate da 13 compagnie aeree.Sul fronte dei mercati intercontinentali sono 600 mila i posti in vendita nel 2022, circa il 50% dei posti in vendita nel 2019.

Col-ric

(RADIOCOR) 19-04-22 13:18:45 (0245) 5 NNNN