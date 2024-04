Satelliti: Telesat ricevera' da Governo canadese prestito 2,14 mld dollari canadesi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 apr - La societa' attiva nel settore dei satelliti Telesat ha ricevuto il via libera a un prestito pubblico da parte del Governo del Canada per l'attivita' di Telesat Lightspeed. In una nota, il gruppo ha indicato di aver ricevuto una lettera dal ministro canadese dell'Innovazione, della Scienza e dell'Industria nella quale si afferma che, dopo diversi mesi di trattative tra Telesat e funzionari federali, il governo del Canada e' pronto a investire 2,14 miliardi di dollari canadesi in Telesat Lightspeed tramite un prestito a Telesat Leo Inc., una consociata interamente controllata da Telesat, che sta sviluppando, possiedera' e gestira' la costellazione globale di satelliti a banda larga altamente avanzata Telesat Lightspeed Low Earth Orbit (Leo). 'Telesat Lightspeed e' una rete globale a banda larga altamente innovativa e dirompente e il piu' grande programma spaziale nella lunga e illustre storia del Canada come nazione esploratrice dello spazio', ha affermato Dan Goldberg, presidente e ceo di Telesat. 'Sono lieto dell'impegno che abbiamo avuto dal governo del Canada su questo programma, che aiutera' a colmare il divario digitale globale, a creare e sostenere migliaia di posti di lavoro di alta qualita' in Canada, a stimolare l'innovazione nazionale, gli investimenti e le esportazioni, e garantire che il Canada sia in prima linea nella rapida crescita della New Space Economy. Il governo del Canada e' stato un forte sostenitore del programma Telesat Lightspeed e applaudiamo la loro leadership e lungimiranza', ha aggiunto.

