Sartorius: utile 2023 cala a 338,5 mln, stima ricavi +10% medio fino al 2028

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 gen - Sartorius, fornitore internazionale di apparecchiature farmaceutiche e di laboratorio, prevede una crescita a due cifre dei ricavi annuali delle vendite fino al 2028. E' quanto si legge nella nota del gruppo tedesco, quotato al Dax, che contiene anche i risultati preliminari del 2023, in linea con le previsioni.

Nel 2023, in particolare, gli ordini ricevuti sono stati di circa 3,07 miliardi di euro, ovvero il 23,5% in meno rispetto all'anno precedente. Il fatturato del gruppo e' sceso del 18,7% a 3,4 miliardi di euro ma al netto dei tassi di cambio, il calo e' stato piu' contenuto, del 16,6 per cento. L'ebitda e' diminuito del 31,7% a 962,7 milioni di euro e il margine ebitda operativo e' sceso di 5,5 punti percentuali al 28,3 per cento. Il risultato finale e' stato un utile consolidato rettificato di 338,5 milioni di euro, il 48,3% in meno rispetto all'anno precedente.

Quanto al 2024 in particolare, il gruppo mira a aumentare i ricavi delle vendite in un intervallo percentuale a una cifra medio-alta con un margine di profitto sottostante di poco superiore al 30 per cento. L'ambizione a medio termine fino al 2028 e' di un aumento medio annuo del fatturato superiore al 10% e un ebitda margin sottostante in aumento a circa il 34% entro il 2028. Le incertezze, nota il gruppo di scienze della vita, rimangono tuttavia elevate a causa della situazione politica ed economica globale. 'Il 2023 e' stato un anno molto insolito e impegnativo per il nostro settore', ha affermato il ceo Joachim Kreuzburg, aggiungendo che il business si e' ripreso "a partire dal terzo trimestre e ci aspettiamo che tale tendenza si intensifichi gradualmente nel corso del 2024".

Com-Sim

(RADIOCOR) 26-01-24 12:34:21 (0317)SAN 5 NNNN