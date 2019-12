Saras: Costa invia Guardia Costiera per ispezioni a Sarroch dopo incidente

Secondo le verifiche inquinamento "di modesta entita'" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 dic - A seguito dell'incidente che si e' verificato due giorni fa a Sarroch, in provincia di Cagliari, davanti agli impianti della Saras, dove durante le operazioni di carico di una nave e' scivolata in mare della paraffina, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha disposto un'immediata verifica ispettiva, che si e' svolta oggi. Dalla verifica ispettiva e' emerso che si e' trattato di un inquinamento definito "di modesta entita'" e la Saras si e' attivata subito per rimuovere la paraffina dalla spiaggia e dal mare per ripristinare lo status quo. Le verifiche proseguiranno anche nei prossimi giorni. "Stiamo seguendo con attenzione l'evolversi dell'accaduto - ha sottolineato il ministro -. Come e' avvenuto con le operazioni di messa in sicurezza del cargo italiano Cdry Blue, incagliatosi alcuni giorni fa a sud dell'isola, stiamo monitorando anche questo incidente per consentire un rapido ripristino ambientale dell'area. La Sardegna non e' lasciata sola".

com-arl

(RADIOCOR) 30-12-19 18:53:49 (0327)ENE 5 NNNN