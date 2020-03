Saras: approva piano al 2023, prevista cassa operativa per 1,5 miliardi

Per cedola confermato payout 40-60% utile netto comparable (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 mar - Il cda di Saras ha approvato anche il piano industriale 2020-2023 che ha individuato quali "priorita' strategiche per mantenere il posizionamento competitivo nel settore della raffinazione e la resilienza del business nei diversi scenari" le seguenti azioni: il completamento del ciclo di investimenti (712 milioni nel periodo), l'ottimizzazione della produzione, la gestione integrata della supply chain e l'efficientamento dei costi". Nel business plan spazio anche sostenibilita' e sviluppo di nuova capacita' rinnovabile fino a 400 MW. Il tutto ipotizzando le quotazioni medie del Brent pari a 55 dollari nel 2020-2022 per poi salire a 60 dollari l'anno successivo. La generazione di cassa dalla gestione operativa complessiva durante l'orizzonte di piano e' attesa pari a circa 1,5 miliardi e questi flussi "saranno in grado di far fronte agli investimenti industriali e quelli per lo sviluppo della pipeline di nuova capacita' rinnovabile, al pagamento degli oneri finanziari e delle imposte, garantendo altresi' la remunerazione degli azionisti. Eventuali risorse in eccesso saranno allocate alla realizzazione dei nuovi progetti di sviluppo nelle rinnovabili", si spiega. Confermata infine la politica aziendale che prevede il pagamento di dividendi compresi tra il 40% ed il 60% dell'utile netto comparable.

