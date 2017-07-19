Dati
            Notizie Radiocor

            Sanita': gli avvenimenti di VENERDI' 19 settembre

            EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: convegno 'Il contributo della Farmacia dei Servizi in Lombardia. Prevenzione, Diagnosi Precoce e Gestione delle cronicita'', organizzato da The European House - Ambrosetti in collaborazione con Federfarma Lombardia, e patrocinato da Regione Lombardia e Comune di Milano. Ore 15,30. Presso Palazzo Reale.

