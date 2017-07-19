Sanita': gli avvenimenti di VENERDI' 19 settembre

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: convegno 'Il contributo della Farmacia dei Servizi in Lombardia. Prevenzione, Diagnosi Precoce e Gestione delle cronicita'', organizzato da The European House - Ambrosetti in collaborazione con Federfarma Lombardia, e patrocinato da Regione Lombardia e Comune di Milano. Ore 15,30. Presso Palazzo Reale.

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/.

Red-

(RADIOCOR) 16-09-25 19:16:40 (0692)SAN 5 NNNN