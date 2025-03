Sanita': gli avvenimenti di VENERDI' 14 marzo

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Padova: prosegue il 'World Health Forum Veneto', evento internazionale dedicato a salute, prevenzione e tecnologie mediche, promosso da Regione Veneto, Comune di Padova, Universita' degli studi di Padova, Camera di Commercio di Padova e Fondazione Cariparo. Ore 8,45. Presso Padova Congress. I lavori terminano domani.

- Roma: evento per il 300esimo anniversario della posa della prima pietra dell'Antico ospedale San Gallicano, nell'anno giubilare 1725 'Tre secoli di ricerca e cura per i piu' fragili: eredita' e futuro'. Ore 10,00. Via di San Gallicano, 25/A.

- Milano: in occasione del Milan Longevity Summit, cerimonia di consegna del premio 'Una Grande Vita'. Il riconoscimento viene conferito a personalita' di grande rilievo che rappresentano la longevita', come capacita' di rinnovarsi in ogni fase della vita. Ore 11,00. Presso Palazzo Marino, Sala Alessi.

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/.

Red-

(RADIOCOR) 11-03-25 19:15:25 (0662)SAN 5 NNNN