            Notizie Radiocor

            Sanita': gli avvenimenti di SABATO 8 novembre

            EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Prende il via la VI edizione del corso di formazione, organizzato dall'Universita' Popolare In Corde Scientia, sul 'Metodo Ecel', la via empatica che unisce scienza e compassione nell'accompagnamento alla fine della vita.

            - Sorrento (Na): prosegue il 98esimo Congresso Nazionale della Societa' Italiana di Urologia. Presso l'Hilton Sorrento Palace. I lavori terminano domani.

            http://www.sanita24.ilsole24ore.com/ Red-.

            (RADIOCOR) 05-11-25 19:15:25 (0777)SAN 5 NNNN

              


