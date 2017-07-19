Sanita': gli avvenimenti di SABATO 8 novembre
EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Prende il via la VI edizione del corso di formazione, organizzato dall'Universita' Popolare In Corde Scientia, sul 'Metodo Ecel', la via empatica che unisce scienza e compassione nell'accompagnamento alla fine della vita.
- Sorrento (Na): prosegue il 98esimo Congresso Nazionale della Societa' Italiana di Urologia. Presso l'Hilton Sorrento Palace. I lavori terminano domani.
