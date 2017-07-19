Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Sanita': gli avvenimenti di MERCOLEDI' 25 febbraio

            EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Roma: si conclude l'assemblea nazionale della Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), che celebra i suoi 104 anni e rilancia la sfida della prevenzione. Ore 9,30. Via Alessandro Torlonia, 15.

            - Milano: evento 'La tutela della salute nello sport', promosso da Regione Lombardia in collaborazione con ASST Fatebenefratelli Sacco. Ore 16,00. Presso Palazzo Lombardia.

            http://www.sanita24.ilsole24ore.com/ Red-.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 23-02-26 19:15:20 (0623)SAN 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.