Sanita': gli avvenimenti di MERCOLEDI' 25 febbraio
EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Roma: si conclude l'assemblea nazionale della Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), che celebra i suoi 104 anni e rilancia la sfida della prevenzione. Ore 9,30. Via Alessandro Torlonia, 15.
- Milano: evento 'La tutela della salute nello sport', promosso da Regione Lombardia in collaborazione con ASST Fatebenefratelli Sacco. Ore 16,00. Presso Palazzo Lombardia.
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/ Red-.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 23-02-26 19:15:20 (0623)SAN 5 NNNN