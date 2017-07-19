Dati
            Sanita': gli avvenimenti di MERCOLEDI' 22 ottobre

            EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Riccione (Rn): prosegue il 66esimo Congresso Nazionale della Societa' Italiana di Nefrologia 'La salute dei reni e' 'ora': trasformiamo le cure nefrologiche'. I lavori terminano il 24 ottobre.

            - Bologna: si apre il 58esimo Congresso Nazionale della Societa' Italiana d'Igiene, Medicina Preventiva e Sanita' Pubblica. Presso il Palazzo dei Congressi ed ex GAM di piazza Costituzione. I lavori terminano il 25 ottobre.

            - Roma: evento 'Medicinema il Cinema come cura complementare' promosso da Medicinema Italia e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. Ore 11,30. Presso lo Spazio Fondazione Roma Lazio Film Commission, viale Pietro de Coubertin, 30.

            - Roma: Cittadinanzattiva e Federfarma presentano i risultati conclusivi della campagna 'Obesita'. Non ignorarla, affrontiamola insieme'. Ore 15,00. Presso la sede di Federfarma, via Emanuele Filiberto II, 190.

