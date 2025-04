Sanita': gli avvenimenti di MERCOLEDI' 16 aprile

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Trieste: primo evento EIT Morning Health Talks in Italia 'The Role of Data in Life Sciences Research: Insights and Perspectives', promosso dal Polo Tecnologico Alto Adriatico - Cluster Scienze della Vita del Friuli Venezia Giulia. Ore 9,30. Anche in streaming.

- Roma: conferenza stampa di presentazione della FIAO (Federazione Italiana Associazioni Obesita'). Ore 14,30.

Partecipa, tra gli altri, l'on. Roberto Pella, presidente Intergruppo parlamentare Obesita', diabete e malattie croniche non trasmissibili, primo firmatario della proposta di legge 'Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesita''. Presso Hotel Nazionale, piazza Montecitorio 131.

