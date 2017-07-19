Sanita': gli avvenimenti di MARTEDI' 21 luglio

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Latina: nell'ambito del ciclo di incontri 'Inail Insieme' - incontri con il Territorio, convegno 'Temperature estreme: rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori in edilizia e agricoltura'. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Marcello Fiori, d.g. Inail. Piazzale Carturan, 3.

- Roma: conferenza stampa di presentazione dei risultati del progetto regionale 'Lazio senza glutine: inclusione, formazione e informazione', promosso da Regione Lazio e ARSIAL in collaborazione con AIC Lazio e finanziato nell'ambito della legge regionale 26 giugno 2025, n. 7. Ore 12,30. Via della Pisana, 1301.

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