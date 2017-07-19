Sanita': gli avvenimenti di MARTEDI' 19 maggio
EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: evento 'La ricerca siamo noi. Tutti insieme, dalla scienza alla cura', organizzato dall'Accademia del paziente esperto Eupati, in collaborazione con Ieo, Istituto Europeo di Oncologia. Presso la sede Ieo, via Ripamonti 435.
- Evento 'Frodi e abusi in sanita'', organizzato da Fondazione Gimbe e Anac. Ore 10,30. In streaming.
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/ Red-.
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(RADIOCOR) 18-05-26 19:21:00 (0564)SAN 5 NNNN