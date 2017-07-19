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            Notizie Radiocor

            Sanita': gli avvenimenti di MARTEDI' 19 maggio

            EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: evento 'La ricerca siamo noi. Tutti insieme, dalla scienza alla cura', organizzato dall'Accademia del paziente esperto Eupati, in collaborazione con Ieo, Istituto Europeo di Oncologia. Presso la sede Ieo, via Ripamonti 435.

            - Evento 'Frodi e abusi in sanita'', organizzato da Fondazione Gimbe e Anac. Ore 10,30. In streaming.

            http://www.sanita24.ilsole24ore.com/ Red-.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 18-05-26 19:21:00 (0564)SAN 5 NNNN

              


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