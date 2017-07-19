Sanita': gli avvenimenti di MARTEDI' 16 giugno
EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Torino: evento 'Clustering Life Sciences & Health: dagli ecosistemi di innovazione ai modelli integrati di sviluppo della filiera della salute', promosso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e organizzato in collaborazione con BioIndustry Park Silvano Fumero, bioPmed Piemonte Innovation Cluster, Federated Innovation @MIND, Cluster Scienze della Vita Friuli Venezia Giulia, Polo Tecnologico Alto Adriatico e AstraZeneca Italia. Presso il Centro Congressi Unione Industriali.
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(RADIOCOR) 15-06-26 19:15:15 (0651)SAN 5 NNNN