Sanita': gli avvenimenti di LUNEDI' 9 febbraio
EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Monza: presentazione della mostra 'Global Health - Salute Globale. Verso un mondo piu' sano ed equo per tutti. Ricerca, formazione e cooperazione', organizzata dalla Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori in collaborazione con l'Universita' degli Studi Milano-Bicocca. Ore 14,30. Presso il Centro Congressi dell'Ospedale San Gerardo.
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/ Red-.
