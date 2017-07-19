Sanita': gli avvenimenti di LUNEDI' 11 maggio
EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: assemblea 2026 di Aiop Lombardia 'Cura & Sostenibilita'. Prospettive e sfide future per la sanita' lombarda', organizzata da Aiop Lombardia con il patrocinio di Regione Lombardia. Ore 10,30. Presso Palazzo Lombardia.
- Garbagnate Milanese (Mi): evento 'Innovazione e produzione di valore. Industria farmaceutica in Italia, una leadership da difendere al tempo della Most Favored Nation', organizzato da Farmindustria. Ore 11,00. Presso Bayer Healthcare Manufactoring, via delle Groane 126.
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(RADIOCOR) 08-05-26 19:15:15 (0694)SAN 5 NNNN