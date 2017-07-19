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            Sanita': gli avvenimenti di LUNEDI' 11 maggio

            EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: assemblea 2026 di Aiop Lombardia 'Cura & Sostenibilita'. Prospettive e sfide future per la sanita' lombarda', organizzata da Aiop Lombardia con il patrocinio di Regione Lombardia. Ore 10,30. Presso Palazzo Lombardia.

            - Garbagnate Milanese (Mi): evento 'Innovazione e produzione di valore. Industria farmaceutica in Italia, una leadership da difendere al tempo della Most Favored Nation', organizzato da Farmindustria. Ore 11,00. Presso Bayer Healthcare Manufactoring, via delle Groane 126.

            http://www.sanita24.ilsole24ore.com/ Red-.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 08-05-26 19:15:15 (0694)SAN 5 NNNN

              


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