Sanita': gli avvenimenti di GIOVEDI' 21 novembre

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: "Come ci cureremo nel 2029", Osservatorio Terapie Avanzate al Focus Live 2019. Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia. I lavori proseguono fino al 24 novembre. - Milano: convegno internazionale "MIBIOC - The way of the microbiota in cancer". Ore 9,00. Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, via G. Venezian, 1. - Modena: convegno "Update sulla chirurgia robotica e calcolosi". Ore 8,00. Phi Hotel Canalgrande, Corso Canalgrande, 6. - Roma: convegno dell'Osservatorio Malattie Rare "Storie di Sibling, il punto di vista di chi vive e cresce con un fratello raro". Ore 14,30. Auditorium Ministero della Salute, Lungotevere Ripa, 1. http://www.sanita24.ilsole24ore.com/

Red-

(RADIOCOR) 15-11-19 18:24:03 (0509) NNNN