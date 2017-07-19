Sanita': gli avvenimenti di GIOVEDI' 2 luglio
EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: Fondazione Ospedale Niguarda ETS presenta 'Sport per Crescere. Sport e Salute Mentale per la Generazione Olimpica', progetto volto alla valorizzazione della pratica sportiva come strumento di prevenzione del disagio giovanile e promozione del benessere psicofisico degli adolescenti. Ore 11,00. Presso il Belvedere "Silvio Berlusconi" di Palazzo Lombardia.
- Roma: evento 'Invecchiare nell'Italia della longevita'.
Come costruire un Paese a misura di anziani', organizzato dal Censis. Ore 17,30. Piazza Accademia di S. Luca, 77.
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