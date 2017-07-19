Sanita': gli avvenimenti della settimana
MARTEDI' 19 maggio ----------------- EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: evento 'La ricerca siamo noi. Tutti insieme, dalla scienza alla cura', organizzato dall'Accademia del paziente esperto Eupati, in collaborazione con Ieo, Istituto Europeo di Oncologia. Presso la sede Ieo, via Ripamonti 435.
- Evento 'Frodi e abusi in sanita'', organizzato da Fondazione Gimbe e Anac. Ore 10,30. In streaming.
MERCOLEDI' 20 maggio ------------------- EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: si apre il 'Milan Longevity Summit 2026'.
Nell'edizione di quest'anno viene presentato 'One Health', un nuovo modello di visione integrata che si pone come fondamento della prossima era della longevita'. Presso l'Allianz MiCo. I lavori terminano il 23 maggio.
- Roma: evento "Tumori HPV-correlati e prevenzione. Come cambia in Italia l'approccio negli adulti e genitori di adolescenti", promosso da MSD Italia. Ore 11,00. Presso la Casa del Cinema, Villa Borghese, Largo Marcello Mastroianni 1.
GIOVEDI' 21 maggio ----------------- EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Roma: 'Impossibile 2026', la biennale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promossa da Save the Children. Ore 9,15. Presso l'Acquario romano, piazza Manfredo Fanti.
- Roma: seconda edizione degli Stati Generali della Radioterapia Oncologica. Ore 10,30. Presso la Biblioteca della Camera dei Deputati, via del Seminario, 76.
- Roma: evento 'Verso l'istituzione della Giornata Nazionale della Maculopatia. Presentazione della Proposta di Legge A.C.
2833, un impegno comune per la prevenzione, la diagnosi precoce e la tutela della salute visiva', su iniziativa dell'On. Ilenia Malavasi. Ore 11,30. Presso la Camera dei Deputati, via della Missione 4.
- Milano: assemblea annuale di Integratori & Salute. Ore 11,45. Presso la Camera di Commercio Svizzera in Italia, via Palestro 2.
VENERDI' 22 maggio ----------------- - Nessun appuntamento in agenda.
SABATO 23 maggio ---------------- EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: si conclude il 'Milan Longevity Summit 2026'.
Nell'edizione di quest'anno viene presentato 'One Health', un nuovo modello di visione integrata che si pone come fondamento della prossima era della longevita'. Presso l'Allianz MiCo.
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